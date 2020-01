Descontrol en las calles: jóvenes se trenzan a golpes a toda hora

A la re­dac­ción de este medio, ve­ci­nos en­via­ron fotos en los cua­les se ob­ser­va a gru­pos de jó­ve­nes, en zo­na de cos­ta­ne­ra con­su­mien­do be­bi­das y es­cu­chan­do mú­si­ca a to­do vo­lu­men.

En me­dio de ello, co­mien­zan los gol­pes en­tre chi­cos y en al­gu­nos ca­sos tam­bién jo­ven­ci­tas, quie­nes arro­jan bo­te­llas y pie­dras. “Al me­nos que­re­mos que se ten­ga un ca­mión hi­dran­te pa­ra evi­tar des­ma­nes”, ex­pre­só por su par­te un ve­ci­no quien so­li­ci­tó re­ser­va de su iden­ti­dad.

Vecinos mostraron preocupación ante hechos de violencia. Filmaciones se viralizaron a fin de que llegue a las autoridades respectivas.



“Es una ver­güen­za to­tal, que es­pe­ran las au­to­ri­da­des pa­ra to­mar car­tas en el asun­to”, di­jo un ve­ci­no a tra­vés de la red so­cial Fa­ce­bo­ok lue­go que se pu­bli­ca­ran fil­ma­cio­nes de agre­sio­nes en­tre jó­ve­nes ocu­rri­dos du­ran­te el fin de se­ma­na en la lo­ca­li­dad co­rren­ti­na de Pa­so de la Pa­tria.



A es­te me­dio co­men­tó que años an­te­rio­res, pa­ra la tem­po­ra­da de ve­ra­no, se re­a­li­za­ban reu­nio­nes con in­te­gran­tes de dis­tin­tas Fuer­zas de se­gu­ri­dad a fin de es­ta­ble­cer de ma­ne­ra or­de­na­da los pun­tos de ope­ra­ti­vos y pues­tos de con­trol tan­to ve­hi­cu­lar co­mo de per­so­nas. Sin em­bar­go has­ta el mo­men­to no se con­cre­tó reu­nión al­gu­na, y en la lo­ca­li­dad no se tie­ne pre­sen­cia po­li­cial.

Con­sul­ta­do a la Fuer­za lo­cal, se­ña­la­ron que en la co­mi­sa­ría no se re­cep­cio­nó lla­ma­dos ni pe­di­dos de pa­tru­llas en las zo­nas don­de se ob­ser­va­ron los des­ma­nes. “La sec­cio­nal cuen­ta con per­so­nal de apo­yo de la Uni­dad Re­gio­nal I, por cual­quier in­con­ve­nien­te”, ex­pli­ca­ron.

Sin em­bar­go las imá­ge­nes (fo­tos) ha­blan por sí so­las. Gol­pes de pu­ño, bo­te­llas y pie­dras for­ma­ron par­te de los des­tro­zos y ri­ñas ca­lle­je­ras en la vi­lla tu­rís­ti­ca.