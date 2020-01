Esquina: denuncian a policías por propinar golpiza a un grupo de jóvenes

Ocurrió en la mañana del 1 de enero. Seis chicos de 19 años fueron demorados en la zona del balneario y trasladados a la Comisaría Segunda, donde los golpearon y quedaron incomunicados durante más de cinco horas.



Policías de la Comisaría Segunda de la localidad de Esquina fueron denunciados por abuso de autoridad, incomunicación, vejaciones y apremios ilegales hacia seis jóvenes de 19 años en la noche de Año Nuevo.





El doctor Alberto Silvestri, que se desempeña como juez de faltas y es padre de uno de los chicos atacados a golpes explicó en “La mañana de noticias” que “uno de los jóvenes habría respondido de forma no adecuada a uno de los agentes en el momento en que estos intimaron a que desalojaran el balneario municipal, donde se encontraban festejando Año Nuevo. Esto fue, aparentemente, lo que desencadenó la reacción violenta de los funcionarios; para nada justificable”.



También, manifestó que “no podíamos hablar con nuestros hijos, no podíamos verlos; no querían que viéramos la golpiza que les habían dado. Además, se dio aviso al fiscal unos cinco minutos después de que llegáramos a la comisaria, luego de cinco horas de incomunicación.” Silvestri rescató el accionar tanto de los comisarios Quiroz y Ruggeri, sin embargo, dijo que “los oficiales y los agentes que participaron en esto van a tener que dar explicaciones en la justicia.”

Según surge de la acusación contra los uniformados, un grupo de jóvenes estaba recibiendo el 2020 en una zona de la playa y mientras se retiraban tuvieron un intercambio con un policía.

A las pocas cuadras el grupo habría sido abordado por dos móviles policiales y atacado por parte de efectivos. No habían cometido ningún delito ni habían tenido actitudes que ameritaran el accionar, según señalaron fuentes del entorno familiar de los jóvenes.

Las agresiones se habrían producido en el lugar de la aprehensión, en el trayecto hacia una dependencia policial y en la comisaría. Las víctimas fueron retenidas y no se les permitió comunicarse con ningún familiar.