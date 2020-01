Baleó a su ex mujer y a la actual pareja; minutos después se mató de un disparo

Ocurrió ayer a la tarde en calle San Lorenzo casi esquina San Martín. Eduardo Livio, de 54 años, atacó a tiros a Nely Medina, de 43, y a la pareja de esta, Marcelo Blanco, de la misma edad.

El agresor huyó en un auto y luego fue hallado con un disparo en la sien. Un hombre se mató de un disparo en la cabeza luego de interceptar y balear en la vía pública a su ex pareja y al remisero que la acompañaba en pleno microcentro de la capital correntina.

El agresor fue identificado como Eduardo Livio, de 54 años. Falleció horas después de efectuarse un disparo en la sien en el interior del automóvil en el que se dio a la fuga.





Su ex mujer, Nely Medina, de 43 años, evitó la herida mortal al cubrirse con sus manos, por lo que resultó con lesiones en los dedos de su mano izquierda.

En tanto, la actual pareja de la señora, el remisero, Marcelo Blanco de 43, fue herido de un disparo con orificio de entrada en el cuello y salida en la mandíbula. Ambos permanecen internados en el Hospital Escuela, pero sus vidas no corren riesgo.

Todo comenzó ayer a la tarde, minutos después de las 18. Blanco y Medina paseaban por el centro en un automóvil Chevrolet Agile, perteneciente a la empresa de remises Siglo XXI. Transitaban por la calle San Lorenzo. Al llegar casi a la esquina de la calle San Martín, fueron interceptados por Blanco quien conducía un Fiat Siena.

Descendió rápidamente del vehículo y efectuó varios disparos contra el remisero y su ex pareja.