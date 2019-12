Trabajadores rurales en estado de esclavitud y 5 casos de trabajo infantil en Corrientes

Detalles Categoría: Provinciales Visto: 265

Una flagrante situación de Explotación Laboral, cinco casos de trabajo infantil y dos de trabajo adolescente, fueron detectados durante la fiscalización efectuada por el RENATRE (Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Empleadores) en dos establecimientos denominados Estancia Santa Elena y Estancia Santa Rosa, propiedad de Ramón Alberto Rodríguez, ubicados en la localidad de Paraje Galarza del departamento de Ituzaingó, Corrientes.





Las inspecciones tuvieron lugar el pasado 21 de noviembre en ambos establecimientos, que pertenecen al mismo empleador, dedicados a la actividad forestal, específicamente a la extracción de resina.



“Durante la fiscalización se relevó un total de 47 trabajadores, de los cuales ninguno estaba registrado, 5 eran menores de 16 años, lo que constituye trabajo infantil, y se detectaron dos casos de trabajo adolescente no protegido”, sostuvo el Presidente del Registro, Ramón Ayala, quien agregó: “Además, encontramos condiciones infrahumanas, de trabajo esclavo, lo que representaba un peligro para la salud física de los trabajadores”.



Asimismo, se constataron malas condiciones de trabajo y habitacionales, ya que, además de graves problemas de infraestructura, en las viviendas se hallaron grandes cantidades de desperdicios, envases de insecticidas y mochilas de fumigación en el espacio donde pernoctan y comen los trabajadores. Estas condiciones exponían a los trabajadores a situaciones de riesgo eminente de vida.





También se denunció la falta de provisión de comida y de agua potable, así como la ausencia de elementos de seguridad para el trabajo, motivo por el cual se trasladó la denuncia correspondiente a la línea 145 de Asistencia y denuncias por trata de personas.



“A partir de la declaración de los trabajadores, en su mayoría provenientes de la Provincia de Misiones, supimos que los obligaban a trabajar diez horas por día, de lunes a lunes sin días de descanso, se les cobraba la ración de comida y no tenían acceso a agua potable. Todo esto conforma una situación de explotación laboral”, explicó la Secretaria de Fiscalización del Registro, la Lic. Sol Henchoz. “Estas acciones llevadas a cabo por el RENATRE contribuyen con el Plan de Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil y Protección del Trabajo Adolescente 2018-2022 de la Secretaría de Trabajo la Nación”, indicó.



Además de los inspectores de la Secretaría de Fiscalización del RENATRE, participaron de la fiscalización las delegaciones de la UATRE (Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores) en Corrientes y Virasoro, así como la Delegación Corrientes de la Secretaría de Trabajo de la Nación, quien labró las actas correspondientes por Explotación Laboral, Trabajo Infantil Prohibido y Trabajo Adolescente No Protegido.



Ante cualquier denuncia por malas condiciones de trabajo, trabajo infantil y/o explotación laboral, el RENATRE cuenta con la página www.renatre.org.ar o la línea gratuita 0800-777-7366, opción 3, donde podrán ser atendidos en forma anónima por profesionales capacitados en la materia.