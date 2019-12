Roban en la Capilla Inmaculada Concepción de Esquina

El párraco de la Iglesia Inmaculada Concepción Juan Carlos Mendoza, brindó en declaraciones a Radio Dos detalles del robo en el templo y la profanación del sagrario.

“Es una situación muy lamentable y desagradable, son repudiables estos hechos”, manifestó.





“El sábado a la tarde violentaron un ventiluz, entraron al templo y profanaron sagrario con pinzas, desparramon hostias por todos lados y se llevaron copón, dorado que es de bronce, porque habrán pensado que era de oro”, dijo el cura.



Relató además que los ladrones “se llevaron vasos, platos, garrafa de 10 kilos y el copón, porque pensaban que era u n metal valioso, de oro, pero no era así”.



“Fue una situación muy desagradable, me shockeó”, se lamentó Mendoza.



Agregó además que “estaba envuelto para llevar el equipo de sonido pero no llevaron” y comentó además que hace un año también sufrieron un robo, de una garrafa y un hornito eléctrico, entre otras cosas y que nunca se encontró a los culpables.



Sobre los delincuentes que ingresaron a la parroquia, señaló que “les diría como Jesús decía en la cruz, padre perdónalos porque no saben lo que hacen”.



Al concluir, señaló que le gustaría “explicarles a cerca de la magnitud y gravedad de lo que han cometido”.