Un hombre confesó que abusó sexualmente de su hija

Se trata de Hugo Domingo Taborda de 48 años que compareció en el Juzgado de Instrucción. Reconoció el delito y lo procesaron por abuso sexual con acceso carnal triplemente calificado. Su hija, hoy mayor de edad, lo había denunciado.



El hombre que el mes pasado fue denunciado por su hija de 19 años de haberla sometido sexualmente cuando era una niña, se quebró emocionalmente en el Juzgado de Instrucción de Paso de los Libres y confesó ser culpable.



En su declaración tuvo desafortunadas expresiones y aclaró que no fue desde los 9 años como se denunció, sino a partir de los 13.



La Justicia resolvió procesarlo por el delito de “abuso sexual con acceso carnal a una menor de 13 años (víctima de 9), triplemente calificado por resultar un grave daño en la salud mental de la víctima, por la calidad de ascendiente del sujeto activo y por el aprovechamiento de una convivencia preexistente con su hija, varias veces reiterado en calidad de delito continuado”.



La causa ya estaría para ser elevada a juicio, con lo cual a mitad del año próximo podría estar sentado en el banquillo de acusado, frente al Tribunal Oral y Penal.



Vale recordar que Hugo Domingo Taborda anteriormente se abstuvo de declarar en sede policial, acusado por su propia hija de someterla sexualmente.



Según publicó el portal de noticias Confirmado, ya durante la primera semana que fue apresado, había trascendido que Taborda, en su lugar de detención, aseveró a los policías que lo custodiaban que “que se la veía venir”, aunque jamás lo había formulado formalmente en la declaración policial. Sin embargo, en el Juzgado de Instrucción, decidió dar su versión de los hechos.



Primero reconoció el delito por el cual se lo imputa, pero afirmó que la situación se le fue de las manos.



Dijo que no fue desde los 9 años que abusaba sexualmente de su hija, como se denunció, sino desde los 13.



Ensayando una justificación, manifestó que en la relación hubo consentimiento de su hija.



Tras el testimonio y el reconocimiento del delito, la Justicia resolvió procesarlo.



Fuentes judiciales precisaron que el procesamiento no será apelado, con lo cual en breve la causa sería elevada a juicio oral.



El caso

A mediados del mes de octubre de este año, una joven de 19 años denunció a su padre en una comisaría de Paso de los Libres y reveló detalles escalofriantes del hecho.



La víctima contó que su presunto abusador, la manipulaba y le decía que esa situación de sometimiento sexual era normal. Inmediatamente, el padre de la adolescente fue detenido y ahora reconoció el delito.