Aberrante caso de abuso, tortura, abandono y privación de la libertad

Un hombre habría sido torturado, abusado y privado de su libertad por el padre. La hermana de la victima realizó la denuncia y policías tuvieron que sacarlo por la fuerza.





En la tarde de ayer un caso de tortura y abuso fue denunciado por las redes sociales. Se viralizaron imagenes muy fuertes de un joven que fue sometido a todo tipo de torturas, presuntamente por su propio padre.



Una de las hermanas del joven abusado, fue quien se acercó al Juzgado de Paz de la localidad cruceña a realizar la denuncia pertinente para que puedan rescatar a su hermano.



Al ir a buscarlo, lo encontraron encerrado con llave, esposado, sin agua ni comida. El lugar no contaba con cielorraso y ventilador. Como estaba sin poder moverse, no podía bajarse los pantalones para ir al baño, lo cual agravaba las heridas.



Primero fue derivado al Hospital local, San Antonio de Padua, y luego trasladado al Hospital Llano de la ciudad de Corrientes, dado que se moría desangrado por el Prolapso Rectal Grado III.



El Juzgado de Paz de La Cruz Corrientes, hizo la denuncia en el Juzgado de instrucción de Paso de los Libres, aportando todas las pruebas del caso .



Hasta el momento y a pesar de todas las pruebas presentadas desde ya hace una semana, no hay detenido alguno.