Banda de encapuchados robaron dinero y varias armas en casaquinta

De­lin­cuen­tes en­ca­pu­cha­dos in­gre­sa­ron a una ca­sa quin­ta ubi­ca­do en co­lo­nia Bue­na Vis­ta dis­tan­te a cua­tro ki­ló­me­tros del ac­ce­so a la lo­ca­li­dad co­rren­ti­na de Mo­co­re­tá.

De la vi­vien­da los mal­vi­vien­tes se lle­va­ron di­ne­ro en efec­ti­vo, y va­rios ob­je­tos de va­lor. El he­cho se re­gis­tró en ho­ras de la tar­de del do­min­go úl­ti­mo.





El pro­pie­ta­rio de ape­lli­do Gri­go­lat­to lle­gó a su ca­sa quin­ta a bus­car al­gu­nas perte­nen­cias.



Fue en­ton­ces que ob­ser­vó ano­ma­lí­as en las aber­tu­ras y no du­dó que se tra­tó de un ro­bo.



Co­mu­ni­có en­ton­ces a los efec­ti­vos de la co­mi­sa­ría de Mo­co­re­tá quie­nes solicitaron co­la­bo­ra­ción a los uni­for­ma­dos del PRIAR.



Al lle­gar al lu­gar en­con­tra­ron aber­tu­ras vio­len­ta­das y per­te­nen­cias ti­ra­das por el sue­lo.



La de­nun­cia an­te la sec­cio­nal lo­cal por par­te del due­ño del in­mue­ble cons­ta de fal­tan­tes de di­ne­ro en efec­ti­vo, cu­yo mon­to no tras­cen­dió y ar­mas de fue­go.



Ca­be des­ta­car que al mo­men­to de bus­car las fil­ma­cio­nes en las cá­ma­ras de segu­ri­dad de la ca­sa, des­cu­brie­ron que los de­lin­cuen­tes rom­pie­ron y se lle­va­ron una CPU en la cual se al­ma­ce­nan las imá­ge­nes.



La Po­li­cía con­tó con tes­ti­mo­nia­les de ha­bi­tan­tes de la zo­na, quie­nes co­men­ta­ron de la pre­sen­cia de un ro­da­do que no era ha­bi­tual del lu­gar.