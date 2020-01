Cinco detenidos en el festejo de año nuevo en la playita

Detalles Categoría: Locales Visto: 144

Una tradición instalada, que se repite en las tradicionales fiestas de fin de año, ir a la Playita con las ganas acumuladas, la predisposición a celebrar y recibir junto a familiares y amigos la llegada de un nuevo año.

Esta vez el operativo de seguridad fue eficaz, ya que se garantizaron fuertes controles en el acceso a la playa y durante el festejo. El operativo registro al menos 5 detenidos, entre ellos varios menores de edad y una pareja que había dejado a su bebe de casi un año en su casa.





El 2020 no fue la excepción y ante esta costumbre arraigada en los ciudadanos, desde el Municipio junto a instituciones policiales han dispuesto de un operativo para garantizar la máxima seguridad y que se pueda dar el festejo con esas normas que posibilitan una buena convivencia.



LIMPIEZA



Tal cual lo realizado en Navidad, una cuadrilla especial de la Direccion de Servicios Públicos de la Municipalidad, a cargo de Pedro Zarantonelli, han procedido a la limpieza total de la playita y el Parque El Inga, desde la finalización de los festejos, dejando en óptimas condiciones para ser nuevamente utilizadas, por quienes concurren al paseo en la costa, a la playa, recordemos que no está habilitado el lugar como balneario, de igual manera muchos son los que utilizan los servicios brindados en la playita, razón por la cual se desataca el trabajo de limpieza integral realizado por la dependencia municipal en las primeras horas del nuevo año.



SEGURIDAD GARANTIZADA



Las 15 mil personas que disfrutaron de la celebración de la llegada del 2020, tuvieron garantizada su seguridad, en virtud al excelente operativo desarrollado por la dependencia policial, además de la presencia de la Comisaria Segunda se ha reforzado con el personal policial de la UR II, que permitió realizar un estricto control en el cumplimiento de las normas establecidas para este festejo, el caso del ingreso con botellas de vidrio o elementos contundente, tipo cortantes, ante la requisitoria y la sugerencia al cambio de material descartable o de plástico ,accedieron al cambio, lo que posibilito que las personas disfrutaran de la fiesta de Año Nuevo.



TRANSITO CONTROLADO



Los controles de transito han respondido eficazmente, no hubo ninguna demora de vehículos, se ha hecho cumplir estrictamente las disposiciones de no contar con audio car, para evitar los ruidos molestos, ante el ingreso de un auto con estas características, procedió el personal de la Direccion de Transito e Inspección General junto a la Policía solicitaron que se retirara del lugar por el incumplimiento de lo establecido, ante lo cual el propietario se retiró del lugar para dar continuidad a los festejos, en inmediaciones del Parque El Inga.

Solamente dos personas, fueron trasladadas al Hospital por la ingesta excesiva de bebidas alcohólicas, para lo cual han prestado sus servicios ambulancias privadas, contratadas para asistir en ese lugar.

Un excelente operativo de seguridad y control, desplegado por la Direccion de Transito y la Policía de la Provincia y eficaz trabajo de limpieza de la cuadrilla de Servicios Públicos de la Municipalidad.