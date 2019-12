Trans violó orden judicial para robar joyería en Goya

Detalles Categoría: Locales Visto: 43

Luz Bárbara Di Battista tenía prohibido salir de la provincia vecina.

Luego de la detención de la mujer trans y su pareja por el robo a la joyería de la Mónaco, se supo que hacía un mes las mismas habían cometido un hecho delictivo en Santa Elena, provincia de Entre Ríos, y por el cual estaban encausadas y con prohibición de salir de dicha jurisdicción. Sin embargo, según la pesquisa, las sospechosas cruzaron el límite interprovincial, incursionando en Corrientes, donde cometieron la sustracción de una suma de dinero que ronda los 6 millones de pesos y alhajas, según había manifestado uno de los damnificados, el ex legislador nacional Oscar Macías.

“Se tenía conocimiento de que las sospechosas debían presentarse en la Comisaría de Libertador San Martín para notificar su presencia en la provincia, por lo que se realizó un operativo en conjunto logrando detenerlas en la ruta luego de una pequeña persecución”, consignó, días atrás el diario UNO de Entre Ríos, respecto a la captura de Luz Bárbara Di Battista, de 42 años, y Nadir Osorio Do Valle, de 32. Ambas están sindicadas como las autoras del robo a la Joyería “Mónaco” de la ciudad de Goya.



El citado medio entrerriano detalló que “el atraco más reciente había ocurrido en el mes de noviembre en la ciudad de Santa Elena, en la joyería El Galeón, causa por la cual tenían la libertad ambulatoria con prohibición de salir de la provincia de Entre Ríos”.



Pese a dicha restricción, Di Battista y Osorio Do Valle, junto a un menor de edad (que sería hija de ambas) cruzaron en su automóvil particular el límite provincial para cometer el robo en Goya durante la madrugada de Navidad, una de ellas disfrazada de Papá Noel. El registro de cámaras de vigilancia instaladas en las adyacencias del comercio permitió a los pesquisas identificar a las ladronas, que fueron capturadas dos días después en Entre Ríos.



Di Battista tiene antecedentes por robos calcados en Salta, San Luis y Córdoba (de donde es oriunda como su pareja). Incluso llegó a tener orden de captura internacional. El año pasado fueron capturadas en Corrientes por la Gendarmería Nacional cuando pretendían llegar a Paraguay.