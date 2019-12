"Seguramente hay un entregador, sabían donde estaba todo"

Tras conocerse la noticia de que los supuestos autores del robo de la joyería Mónaco en Goya, su propietario el ex diputado Oscar Macías, brindó algunos detalles del atraco.



“El robo fue el 24 entre las 22.30 y las 00.00, ese fue el momento en el que ingresaron armaron la logística, me reventaron las cajas fuertes, me vaciaron el local fue todo entregado”, aseveró.



De forma contundente Macías aseguró “seguramente hay un entregador, sabían dónde estaban las cajas fuertes, se llevaron todo y estamos pensando que hacer si seguimos o no con el negocio”.





Tras conocerse la noticia de que los supuestos autores del robo de la joyería Mónaco en Goya, su propietario el ex diputado Oscar Macías, habló con Sudamericana y brindó algunos detalles del atraco.



Las perdidas rondarían entre los 5 y 7 millones de pesos, afirmó el ex legislador nacional, “gracias a las imágenes de las cámaras de seguridad de la calles y de los comercios de la zona se pudo identificar a los autores.