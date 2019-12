Trump quiere a los carteles mexicanos en su lista de terroristas

“Le ofrecí que nos dejara entrar y limpiarlo todo, pero por el momento rechazó la oferta”, dijo el presidente estadounidense sobre sus contactos con su par de México, Andrés Manuel López Obrador.

La respuesta mexicana fue exigir "respeto mutuo" como "base de la cooperación”





El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anticipó que planea designar a los carteles mexicanos como "grupos terroristas", una decisión que aumentaría el poder de Washington para justificar acciones directas en el marco de la lucha contra el narcotráfico. Desde México respondieron que no permitirán ninguna acción que signifique "una violación a su soberanía nacional" y apuntaron contra los flujos de dinero y armas que llegan al país azteca desde el norte.



Trump hizo este anuncio en una entrevista telefónica difundida este martes en el sitio web del periodista conservador Bill O'Reilly, luego de que a principios de noviembre llamara a una "guerra" contra los carteles tras el asesinato a tiros de nueve mujeres y niños de una comunidad mormona estadounidense radicada en el norte de México.



“No voy a decir lo que voy a hacer, pero serán designados”, respondió Trump, cuando le preguntaron si usará drones para realizar ataques una vez que incluya a las bandas mexicanas en la lista de agrupaciones terroristas.



Trump admitió que le “ofreció su ayuda” al presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador, pero que hasta el momento el mandatario la rechazó. “Le ofrecí que nos dejara entrar y limpiarlo todo, pero por el momento rechazó la oferta”, contó.



El mandatario estadounidense agregó que viene trabajando en la designación como agrupaciones terroristas hace 90 días pero que el proceso lleva tiempo. "Las designaciones no son tan fáciles, hay que pasar por un proceso y estamos en medio de este proceso", aclaró.



Desde el gobierno de López Obrador reaccionaron rápidamente y le contestaron a Trump. “México no admitirá nunca acción alguna que signifique una violación a su soberanía nacional. Actuaremos con firmeza. Ya he transmitido la postura a EU así como nuestra resolución de hacer frente a la delincuencia organizada trasnacional. Respeto mutuo es la base de la cooperación”, escribió esta mañana en su cuenta de Twitter Marceo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores mexicano.



Según un comunicado, Ebrard planea reunirse con su par de Estados Unidos, Michael Pompeo, para “discutir este tema” en un encuentro de “alto nivel”. El diplomático dijo que promoverá el diálogo para reducir “los flujos de armas y dinero a la delincuencia organizada desde Estados Unidos hacia México, así como precursores químicos y drogas que atraviesan nuestro territorio con rumbo al país del norte”.